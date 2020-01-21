МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются сильные снегопады и метель

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:47:01+03:00

Также на дорогах возможен гололед и изморозевые отложения. Фото: Василий Вахрин

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В Перми и в Пермском крае в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве сообщают о том, что 21 и 22 января на край обрушатся сильные метели и снегопады. Порывы ветра при этом могут достигать 18 м/с. Также на дорогах возможен гололед и изморозевые отложения.

Температура ночью ожидается в диапазоне от -2 до -7, а днем 0,-5 градусов.

Автомобилистов просят не парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Также рекомендуют быть внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU