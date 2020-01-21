МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются сильные снегопады и метель
Порывы ветра могут достигать 18 м/с
Также на дорогах возможен гололед и изморозевые отложения.Фото: Василий Вахрин
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В Перми и в Пермском крае в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Пермскому краю.
В ведомстве сообщают о том, что 21 и 22 января на край обрушатся сильные метели и снегопады. Порывы ветра при этом могут достигать 18 м/с. Также на дорогах возможен гололед и изморозевые отложения.
Температура ночью ожидается в диапазоне от -2 до -7, а днем 0,-5 градусов.
Автомобилистов просят не парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Также рекомендуют быть внимательнее на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU