«Пермская сетевая компания» выплатит компенсации родственникам погибших в отеле «Карамель»
Родственники погибших и пострадавшие в ЧП на улице Советской Армии, 21 получат компенсации от коммунальщиков. Семьи погибших получат 2 миллиона рублей, пострадавшие – до 500 тысяч рублей, в зависимости от причиненного вреда.
- Поскольку прорыв произошел на трубопроводе «Пермской сетевой компании», ответственность ПСК застрахована в соответствии с Законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, ПСК, не дожидаясь выплат со стороны страховой компании, произведет выплаты родственникам погибших и пострадавшим, - сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, в ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошла коммунальная авария. Из-за порыва трубопровода кипятком насмерть обварились пять человек, в том числе один ребенок. Пострадали шесть человек, трое находятся в лечебных учреждениях.
ИСТОЧНИК KP.RU