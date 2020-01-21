2020-01-21T13:44:13+03:00
Происшествия

«Пермская сетевая компания» выплатит компенсации родственникам погибших в отеле «Карамель»

Выплаты начнутся до решения страховой компании
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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--Фото: Василий Вахрин
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Родственники погибших и пострадавшие в ЧП на улице Советской Армии, 21 получат компенсации от коммунальщиков. Семьи погибших получат 2 миллиона рублей, пострадавшие – до 500 тысяч рублей, в зависимости от причиненного вреда.

- Поскольку прорыв произошел на трубопроводе «Пермской сетевой компании», ответственность ПСК застрахована в соответствии с Законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, ПСК, не дожидаясь выплат со стороны страховой компании, произведет выплаты родственникам погибших и пострадавшим, - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, в ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошла коммунальная авария. Из-за порыва трубопровода кипятком насмерть обварились пять человек, в том числе один ребенок. Пострадали шесть человек, трое находятся в лечебных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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