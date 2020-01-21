"Ставил в угол на гору макарон на долгие часы". В Прикамье отчим-тиран жестоко издевался над пасынком

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:30:24+03:00

Сейчас он находится под стражей Фото: Василий Вахрин

Также мужчина избивал мальчика и не давал сходить в туалет

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В Пермском крае отчим жестоко издевался над пасынком. Как рассказали в следственном комитет, 30-летний житель Красновишерска с марта 2016 года по сентябрь 2019 года издевался над 8-летним сыном своей девушки.

Следователи выяснили, что он ставил ребенка на гору макарон в угол и заставлял стоять долгие часы. Также мужчина не давал мальчику сходить в туалет и периодически избивал. Мальчик не мог защитить себя.

Сейчас его арестовали. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей и ждет суда.

ИСТОЧНИК KP.RU