Семьям погибших при ЧП в мини-отеле Перми выплатят по два миллиона рублей
Изменить размер текста:
Семьям погибших при трагедии в хостеле "Карамель" выплатят по два миллиона рублей. - Поскольку порыв произошел на трубопроводе Пермской сетевой компании, мы, не дожидаясь выплат со стороны страховой компании, произведем выплаты родственникам погибших в общей сумме 2 000 000 рублей на каждого погибшего, а также пострадавшим в размере до 500 000 в зависимости от причиненного вреда, - сообщили в пресс-службе компании.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в пермской гостинице: пять человек заживо сварились в кипятке»