Семьям погибших при ЧП в мини-отеле Перми выплатят по два миллиона рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:06:52+03:00

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Семьям погибших при трагедии в хостеле "Карамель" выплатят по два миллиона рублей. - Поскольку порыв произошел на трубопроводе Пермской сетевой компании, мы, не дожидаясь выплат со стороны страховой компании, произведем выплаты родственникам погибших в общей сумме 2 000 000 рублей на каждого погибшего, а также пострадавшим в размере до 500 000 в зависимости от причиненного вреда, - сообщили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU