В Перми на балконе нашли труп мужчины
Трагедия произошла в Дзержинском районе города
Полицейские устанавливают личность погибшегоФото: Василий Вахрин
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Во вторник, 21 января, на балконе в жилом доме по улице Голева обнаружили труп мужчины.
От кого поступило сообщение об обнаружении тела, не сообщается. Известно, что правоохранительные органы просили помощи во вскрытии дверей у городских спасателей.
- Позже на место ЧП приехал собственник квартиры и предоставил полицейским доступ в помещение, - сообщил нам источник в правоохранительных органах.
Сейчас стражи порядка устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU