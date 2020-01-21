В Перми на балконе нашли труп мужчины

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:32:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 21 января, на балконе в жилом доме по улице Голева обнаружили труп мужчины.

От кого поступило сообщение об обнаружении тела, не сообщается. Известно, что правоохранительные органы просили помощи во вскрытии дверей у городских спасателей.

- Позже на место ЧП приехал собственник квартиры и предоставил полицейским доступ в помещение, - сообщил нам источник в правоохранительных органах.

Сейчас стражи порядка устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU