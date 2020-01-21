«Машины превратились в металлолом» В массовой аварии на трассе в Прикамье пострадали три человека
В Пермском крае на трассе Пермь - Березники произошло ДТП, в результате которого пострадали три женщины.
Как сообщили в ГИБДД по Пермскому краю, авария произошла днем 19 января. По предварительной информации, 37-летняя женщина-водитель автомобиля «Renault Logan» превысила скорость и столкнулась с автомобилем «Volkswagen», который ехал по «встречке». После этого «Renault» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Mitsubishi».
Фото: ГИБДД по Пермскому краю
В результате аварии различные травмы пострадали пассажирки «Mitsubishi» и водитель «Renault». Всех пострадавших отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU