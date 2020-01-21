«Машины превратились в металлолом» В массовой аварии на трассе в Прикамье пострадали три человека

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:29:50+03:00

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В Пермском крае на трассе Пермь - Березники произошло ДТП, в результате которого пострадали три женщины.

Как сообщили в ГИБДД по Пермскому краю, авария произошла днем 19 января. По предварительной информации, 37-летняя женщина-водитель автомобиля «Renault Logan» превысила скорость и столкнулась с автомобилем «Volkswagen», который ехал по «встречке». После этого «Renault» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Mitsubishi».

Фото: ГИБДД по Пермскому краю

В результате аварии различные травмы пострадали пассажирки «Mitsubishi» и водитель «Renault». Всех пострадавших отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU