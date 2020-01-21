За некачественную уборку снега в Мотовилихинском районе Перми подрядчика оштрафовали на 3,5 миллионов рублей
Дмитрий Самойлов в своем Instagram раскритиковал состояние улиц в Мотовилихинском районе Перми. Жители жаловались, что на дорогах и тротуарах снег и лед.
Мэр рекомендовал главе района активнее штрафовать подрядчика. Так, компанию ООО «ДСТ-Строй» штрафовали на 3,450 миллионов рублей.
Сейчас подрядная организация увеличила количество рабочих для ручной очистки от снега. В выходные была убрали снег с тротуаров микрорайона Садовый, остановок, произвели зачистку пешеходных переходов, лестниц и пандусов для маломобильных групп. В итоге за прошедшие выходные в районе вывезли 7,5 тысяч кубометров снега.
ИСТОЧНИК KP.RU