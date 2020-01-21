2020-01-21T10:47:19+03:00
Общество

За некачественную уборку снега в Мотовилихинском районе Перми подрядчика оштрафовали на 3,5 миллионов рублей

На состояние улиц поступало очень много жалоб
Лилия Абибулаева
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В итоге за прошедшие выходные в районе вывезли 7,5 тысяч кубометров снегаВ итоге за прошедшие выходные в районе вывезли 7,5 тысяч кубометров снегаФото: Василий Вахрин
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Дмитрий Самойлов в своем Instagram раскритиковал состояние улиц в Мотовилихинском районе Перми. Жители жаловались, что на дорогах и тротуарах снег и лед.

Мэр рекомендовал главе района активнее штрафовать подрядчика. Так, компанию ООО «ДСТ-Строй» штрафовали на 3,450 миллионов рублей.

Сейчас подрядная организация увеличила количество рабочих для ручной очистки от снега. В выходные была убрали снег с тротуаров микрорайона Садовый, остановок, произвели зачистку пешеходных переходов, лестниц и пандусов для маломобильных групп. В итоге за прошедшие выходные в районе вывезли 7,5 тысяч кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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