За некачественную уборку снега в Мотовилихинском районе Перми подрядчика оштрафовали на 3,5 миллионов рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:47:19+03:00

В итоге за прошедшие выходные в районе вывезли 7,5 тысяч кубометров снега Фото: Василий Вахрин

На состояние улиц поступало очень много жалоб

Изменить размер текста: A A

Дмитрий Самойлов в своем Instagram раскритиковал состояние улиц в Мотовилихинском районе Перми. Жители жаловались, что на дорогах и тротуарах снег и лед.

Мэр рекомендовал главе района активнее штрафовать подрядчика. Так, компанию ООО «ДСТ-Строй» штрафовали на 3,450 миллионов рублей.

Сейчас подрядная организация увеличила количество рабочих для ручной очистки от снега. В выходные была убрали снег с тротуаров микрорайона Садовый, остановок, произвели зачистку пешеходных переходов, лестниц и пандусов для маломобильных групп. В итоге за прошедшие выходные в районе вывезли 7,5 тысяч кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU