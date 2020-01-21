В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в пермском хостеле «Карамель»
В ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми произошла страшная трагедия. Из-за прорыва трубы в хостеле «Карамель» заживо сварились 5 человек. Еще 6 получили ожоги, троих пострадавших отправили в больницу.
Из трех пострадавших одна клиентка хостела находится в реанимации в тяжелом состоянии. Два других пациента в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Напомним, ранее мы писали о том, что погибшие в ЧП в мини-отеле пермячки были подругами. Девушки сняли номер, чтобы спокойно поговорить по душам
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в пермской гостинице: пять человек заживо сварились в кипятке»