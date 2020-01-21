В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в пермском хостеле «Карамель»

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:14:14+03:00

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В ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми произошла страшная трагедия. Из-за прорыва трубы в хостеле «Карамель» заживо сварились 5 человек. Еще 6 получили ожоги, троих пострадавших отправили в больницу.

Из трех пострадавших одна клиентка хостела находится в реанимации в тяжелом состоянии. Два других пациента в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, что погибшие в ЧП в мини-отеле пермячки были подругами. Девушки сняли номер, чтобы спокойно поговорить по душам

ИСТОЧНИК KP.RU