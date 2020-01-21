2020-01-21T10:14:14+03:00
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в пермском хостеле «Карамель»

Пострадавших доставили в ожоговой центр
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Также ожоги получили спасатели, которые доставали погибшихТакже ожоги получили спасатели, которые доставали погибшихФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми произошла страшная трагедия. Из-за прорыва трубы в хостеле «Карамель» заживо сварились 5 человек. Еще 6 получили ожоги, троих пострадавших отправили в больницу.

Из трех пострадавших одна клиентка хостела находится в реанимации в тяжелом состоянии. Два других пациента в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, что погибшие в ЧП в мини-отеле пермячки были подругами. Девушки сняли номер, чтобы спокойно поговорить по душам

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в пермской гостинице: пять человек заживо сварились в кипятке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в пермском хостеле «Карамель»
В центре Перми обнаружили труп девушки
Управляющего хостела «Карамель», где погибли пять человек, объявили в розыск
В Прикамье осудят мужчину, который заразил жену ВИЧ
Тела мамы и дочки, погибших в затопленном кипятком пермском отеле "Карамель", нашли в душевой кабине
Теплоснабжение домов в Индустриальном районе Перми восстановлено
В Прикамье судебные приставы взыскали 126 миллионов рублей с недобросовестных работодателей
В Перми на пожаре пострадала 57-летняя женщина
В Перми 75-летний мужчина упал с 15 этажа и погиб
В Перми в ДТП пострадал 4-летний ребенок
В Перми 19-летняя девушка попала в больницу после падения с высоты
В Перми троих мужчин осудили за похищение и вымогательство 12 миллионов рублей
В Перми устранили аварию на тепловоде, из-за которой произошло ЧП в хостеле
"Позвала ее, чтобы обсудить проблемы". Погибшие в ЧП в мини-отеле пермячки были подругами
В Перми заканчивают чинить теплотрассу, из-за которой в мини-отеле погибли люди
Семьям погибших и пострадавшим в пермском отеле «Карамель» окажут материальную помощь
В Перми из гостиницы в подвале, где погибли 5 постояльцев, откачали 200 тонн кипятка
Следователи опубликовали видео из мини-отеля Перми, где погибли пять человек