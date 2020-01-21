В центре Перми обнаружили труп девушки

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:56:57+03:00

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В Перми на улице Попова нашли тело девушки. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что молодая пермячка жила в соседнем дома.

По предварительной информации, девушка могла совершить суицид. Смерть наступила до прибытия врачей «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 19-летняя девушка попала в больницу после падения с высоты. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что со второго этажа дома на улице Емельяна Ярославского упала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU