В центре Перми обнаружили труп девушки
Причина смерти устанавливается
Смерть наступила до прибытия врачей «скорой помощи».Фото: Василий Вахрин
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В Перми на улице Попова нашли тело девушки. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что молодая пермячка жила в соседнем дома.
По предварительной информации, девушка могла совершить суицид. Смерть наступила до прибытия врачей «скорой помощи».
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 19-летняя девушка попала в больницу после падения с высоты. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что со второго этажа дома на улице Емельяна Ярославского упала девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU