Тела мамы и дочки, погибших в затопленном кипятком пермском отеле "Карамель", нашли в душевой кабине

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:57:54+03:00

Когда спасатели смогли спуститься в мини-отель, вода доходила им почти до пояса Фото: Василий Вахрин

Когда спасатели смогли спуститься в мини-отель, вода доходила им почти до пояса

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Появились подробности о ЧП, которое произошло ночью 20 января в Перми. Пермский мини-отель "Карамель" затопило кипятком, погибли пять человек. Как рассказал нам источник в правоохранительных органах, тела 44-летней Натальи из Соликамска и ее 4-летней дочери нашли в душевой кабине.

- Видимо, когда произошло ЧП, они как раз готовились ко сну, - сообщил собеседник.

Накануне нам рассказывали в Пермской городской службе спасения, что когда сотрудники смогли спуститься в мини-отель, вода доходила им почти до пояса

- В горячей воде люди не могут передвигаться, они попросту падают из-за болевого шока в кипяток.

Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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ИСТОЧНИК KP.RU