Теплоснабжение домов в Индустриальном районе Перми восстановлено

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:43:25+03:00

Оказывается, дом на Советской Армии, 21 не получил акт готовности к зиме

Изменить размер текста: A A

Ремонтные бригады ООО "ПСК" полностью восстановили теплоснабжение жителей домов в районе улицы Советской Армии. Проведено поэтапное заполнение системы. Сейчас компания проводит проверку всех обстоятельств происшествия, в частности, устанавливаются возможные причины инцидента.

По результатам предварительной проверки подвальное помещение здания по улице Советской Армии, 21 оказалось единственным, пострадавшим от утечки теплоносителя на тепломагистрали. Это говорит о возможной ненадлежащей подготовке сетевого оборудования дома, в частности, отсутствии герметизации ввода, наличие которой исключает подобные инциденты.

Ответственность за подготовку зданий и, в частности, подвальных помещений к отопительному сезону несут обслуживающие организации: УК и ТСЖ. Одним из параметров проверки готовности является именно целостность герметизации трубопроводов.

Подчеркнем, что данный дом не получил акт готовности к зиме, который ежегодно выдает энергокомпания по результатам обследования перед началом отопительного сезона. Одна из причин - отсутствие герметизации трубопроводов.