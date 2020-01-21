2020-01-21T08:43:25+03:00
Общество

Теплоснабжение домов в Индустриальном районе Перми восстановлено

Оказывается, дом на Советской Армии, 21 не получил акт готовности к зиме
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Ремонтные бригады ООО "ПСК" полностью восстановили теплоснабжение жителей домов в районе улицы Советской Армии. Проведено поэтапное заполнение системы. Сейчас компания проводит проверку всех обстоятельств происшествия, в частности, устанавливаются возможные причины инцидента.

По результатам предварительной проверки подвальное помещение здания по улице Советской Армии, 21 оказалось единственным, пострадавшим от утечки теплоносителя на тепломагистрали. Это говорит о возможной ненадлежащей подготовке сетевого оборудования дома, в частности, отсутствии герметизации ввода, наличие которой исключает подобные инциденты.

Ответственность за подготовку зданий и, в частности, подвальных помещений к отопительному сезону несут обслуживающие организации: УК и ТСЖ. Одним из параметров проверки готовности является именно целостность герметизации трубопроводов.

Подчеркнем, что данный дом не получил акт готовности к зиме, который ежегодно выдает энергокомпания по результатам обследования перед началом отопительного сезона. Одна из причин - отсутствие герметизации трубопроводов.

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