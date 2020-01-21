В Прикамье судебные приставы взыскали 126 миллионов рублей с недобросовестных работодателей

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:42:09+03:00

В 2019 году в отделах судебных приставов Пермского края находилось 7 180 исполнительных производств о взыскании задолженности. Фото: Василий Вахрин

В общем, в 2019 году сотрудники предприятий не досчитались 320 миллионов рублей

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Судебные приставы Пермского края подвели итоги работы за прошедший год. Одна из самых частых проблем в Прикамье - невыплата заработной платы. Так, в прошлом году в отделах судебных приставов Пермского края находилось 7 180 исполнительных производств о взыскании задолженности.

В общей, работодатели задолжали своим сотрудникам более 320 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма задолженности прикамских предприятий и организаций сократилась на 40%.

В результате применения мер принудительного исполнения взыскателям возвращено почти 126 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU