В Перми на пожаре пострадала 57-летняя женщина
Утром в понедельник, 20 января, произошло ЧП в Кировском районе Перми. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в квартире на четвертом этаже загорелись личные вещи. Из здания эвакуировали 7 человек, но без жертв не обошлось. Площадь пожара составила 25 кв.метров.
В результате ЧП пострадала 57-летняя женщина. Ее с травмами госпитализировали в городскую клиническую больницу им. Гринберга.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов бытовой техники.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ночью на клиентов гостиницы полился кипяток. В районе гостиницы был сильный туман
ИСТОЧНИК KP.RU