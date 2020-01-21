В Перми на пожаре пострадала 57-летняя женщина

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:25:18+03:00

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Утром в понедельник, 20 января, произошло ЧП в Кировском районе Перми. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в квартире на четвертом этаже загорелись личные вещи. Из здания эвакуировали 7 человек, но без жертв не обошлось. Площадь пожара составила 25 кв.метров.

В результате ЧП пострадала 57-летняя женщина. Ее с травмами госпитализировали в городскую клиническую больницу им. Гринберга.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов бытовой техники.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ночью на клиентов гостиницы полился кипяток. В районе гостиницы был сильный туман

ИСТОЧНИК KP.RU