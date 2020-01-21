В Перми 75-летний мужчина упал с 15 этажа и погиб
Врачи не смогли спасти его
Смерть пенсионера наступила до прибытия бригадыФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Мотовилихинском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что днем в понедельник, 20 января, с 15 этажа дома на улице Ленина выпал пенсионер.
Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи», но врачи ничего не смогли сделать. Смерть пенсионера наступила до прибытия бригады.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 19-летняя девушка попала в больницу после падения с высоты. Медики осмотрели ее и диагностировали сочетанную травму тела.
ИСТОЧНИК KP.RU