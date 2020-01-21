В Перми 75-летний мужчина упал с 15 этажа и погиб

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:57:04+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что днем в понедельник, 20 января, с 15 этажа дома на улице Ленина выпал пенсионер.

Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи», но врачи ничего не смогли сделать. Смерть пенсионера наступила до прибытия бригады.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 19-летняя девушка попала в больницу после падения с высоты. Медики осмотрели ее и диагностировали сочетанную травму тела.

ИСТОЧНИК KP.RU