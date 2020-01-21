2020-01-21T07:43:19+03:00
Происшествия

В Перми в ДТП пострадал 4-летний ребенок

Авария произошла 20 января
Лилия Абибулаева
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По факту аварии проводится проверкаПо факту аварии проводится проверкаФото: Василий Вахрин
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В Мотовилихинском районе Перми в результате столкновения двух автомобилей пострадал маленький ребенок.

Авария произошла рано утром 20 января. На улице Целинная столкнулись два автомобиля. В одном из автомобилей находился маленький ребенок. Мальчик получил травмы. Медики «скорой помощи» осмотрели ребенка и рекомендовали ему амбулаторное лечение.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье в ДТП пострадали два человека. По предварительной информации, 71-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в впереди идущую иномарку

ИСТОЧНИК KP.RU

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