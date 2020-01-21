В Перми 19-летняя девушка попала в больницу после падения с высоты
Она получила сочетанные травмы тела
19-летней пермячке вызвали «скорую»Фото: Василий Вахрин
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В Свердловском районе Перми произошло ЧП. Это произошло вечером 20 января. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что со второго этажа дома на улице Емельяна Ярославского упала девушка.
19-летней пермячке вызвали «скорую». Медики осмотрели ее и диагностировали сочетанную травму тела. Ее отправили в краевую больницу
Напомним, ранее мы писали о том. что ночью в Перми с высоты третьего этажа упала женщина. Около 23 часов 18 января 32-летняя женщина упала из окна третьего этажа одного из домов по улице Ушакова
ИСТОЧНИК KP.RU