В Перми троих мужчин осудили за похищение и вымогательство 12 миллионов рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T06:50:32+03:00

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В Перми признали виновными троих местных жителей за похищение и требование выкупал. Весной трое неизвестных набросились на мужчину, накинули на голову мешок и вывезли в Кунгурский район. Там его связали и посадили в баню. Также один из злоумышленников похитил у потерпевшего сумку и электронные деньки на сумму больше 100 тысяч рублей.

Коллегам потерпевшего пришла смс с требованием выкупа. Похитители требовали 12 миллионов рублей за жизнь мужчины. Сначала полицейские нашли машину, на которой перевозили похищенного, и ее владельца, а потом вышли и на других членов банды. Мужчин задержали и возбудили в отношении них уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, похитителей осудили. Одного на 10 лет колонии строгого режима и штрафу 210 тысяч рублей. Двух его подельников на 8 лет и 200 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU