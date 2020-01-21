В Перми устранили аварию на тепловоде, из-за которой произошло ЧП в хостеле
В Перми 20 января из-за аварии на теплотрассе отключили отопление в десятках домов Индустриального района. Вечером в понедельник подачу тепла возобновили.
Из-за аварии на теплопроводе в пермском хостеле «Карамель» произошла страшная трагедия. В здание прорвало трубу, и пятеро постояльцев сварились заживо. Кипяток и горячий пар не дали людям выбраться.
Рабочие отключили отопление, чтобы устранить неполадку.
- Специалисты ООО «ПСК» провели раскопку между домами по улице Советской Армии, 21б и улице Чайковского, 27 – здесь было обнаружено место дефекта, сейчас все работы завершены, - сообщили в администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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