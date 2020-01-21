2020-01-21T06:28:20+03:00
Происшествия

В Перми устранили аварию на тепловоде, из-за которой произошло ЧП в хостеле

Подача тепла в дома в Индустриальном районе восстановлена
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Рабочие отключили отопление, чтобы устранить неполадкуРабочие отключили отопление, чтобы устранить неполадкуФото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Перми 20 января из-за аварии на теплотрассе отключили отопление в десятках домов Индустриального района. Вечером в понедельник подачу тепла возобновили.

Из-за аварии на теплопроводе в пермском хостеле «Карамель» произошла страшная трагедия. В здание прорвало трубу, и пятеро постояльцев сварились заживо. Кипяток и горячий пар не дали людям выбраться.

Рабочие отключили отопление, чтобы устранить неполадку.

- Специалисты ООО «ПСК» провели раскопку между домами по улице Советской Армии, 21б и улице Чайковского, 27 – здесь было обнаружено место дефекта, сейчас все работы завершены, - сообщили в администрации города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы проснулись от криков обожженных людей». Что известно об отеле «Карамель», где в кипятке заживо сварились пять постояльцев

Пермяки считают - «Хромая лошадь» ничему не научила. Почему люди не могли спастись из «кипящего ада» (подробнее…)

Среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок (подробнее)

«Когда откачали воду, нашли пять тел». С родственниками погибших в пермском отеле работают специалисты (подробнее)

"Ребенка выносили на руках". Супруги, получившие ожоги при ЧП в хостеле Перми, находятся в реанимации (подробнее)

Опубликован список пострадавших клиентов пермского отеля, где людей сварили в кипятке (подробнее)

В пермской гостинице, где людей обварило кипятком, работают спасатели (Подробнее...)

Количество погибших в пермской гостинице, где клиентов обварило кипятком, увеличилось до 5 человек (Подробнее...)

«Вода хлестала через порог гостиницы». Что говорят местные жители о ЧП в пермском хостеле (Подробнее...)

«Лужа была на соседней улице». В Перми ночью на клиентов гостиницы полился кипяток (подробнее....)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в пермской гостинице: пять человек заживо сварились в кипятке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в пермском хостеле «Карамель»
В центре Перми обнаружили труп девушки
Управляющего хостела «Карамель», где погибли пять человек, объявили в розыск
В Прикамье осудят мужчину, который заразил жену ВИЧ
Тела мамы и дочки, погибших в затопленном кипятком пермском отеле "Карамель", нашли в душевой кабине
Теплоснабжение домов в Индустриальном районе Перми восстановлено
В Прикамье судебные приставы взыскали 126 миллионов рублей с недобросовестных работодателей
В Перми на пожаре пострадала 57-летняя женщина
В Перми 75-летний мужчина упал с 15 этажа и погиб
В Перми в ДТП пострадал 4-летний ребенок
В Перми 19-летняя девушка попала в больницу после падения с высоты
В Перми троих мужчин осудили за похищение и вымогательство 12 миллионов рублей
В Перми устранили аварию на тепловоде, из-за которой произошло ЧП в хостеле
"Позвала ее, чтобы обсудить проблемы". Погибшие в ЧП в мини-отеле пермячки были подругами
В Перми заканчивают чинить теплотрассу, из-за которой в мини-отеле погибли люди
Семьям погибших и пострадавшим в пермском отеле «Карамель» окажут материальную помощь
В Перми из гостиницы в подвале, где погибли 5 постояльцев, откачали 200 тонн кипятка
Следователи опубликовали видео из мини-отеля Перми, где погибли пять человек