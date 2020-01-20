20 Янв. 2020 2020-01-20T08:12:02+03:00

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В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. В мини-отеле в подвальном помещении на улице Советской армии прорвало трубу, и на постояльцев полился кипяток.

Сообщение в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило около 7:00. В здании обнаружили тела пятерых погибших. Трое постояльцев самостоятельно выбрались из хостела. С ожогами ног их отправили в больницу. Еще трое от госпитализации отказались.

В ГУ МЧС по Пермскому краю появилось видео с места ЧП. На ролике видно, как из подвала валит густой пар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/755615" frameborder="0"></iframe> Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

На месте ЧП работают спасатели. Также туда выезжали Дмитрий Самойлов и Максим Решетников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU