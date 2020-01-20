Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке
В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. В мини-отеле в подвальном помещении на улице Советской армии прорвало трубу, и на постояльцев полился кипяток.
Сообщение в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило около 7:00. В здании обнаружили тела пятерых погибших. Трое постояльцев самостоятельно выбрались из хостела. С ожогами ног их отправили в больницу. Еще трое от госпитализации отказались.
В ГУ МЧС по Пермскому краю появилось видео с места ЧП. На ролике видно, как из подвала валит густой пар.
Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.
На месте ЧП работают спасатели. Также туда выезжали Дмитрий Самойлов и Максим Решетников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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