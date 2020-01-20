2020-01-20T08:12:02+03:00
Происшествия

Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке

На месте ЧП находится мэр города Дмитрий Самойлов
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments2
На месте ЧП работают спасателиНа месте ЧП работают спасателиФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. В мини-отеле в подвальном помещении на улице Советской армии прорвало трубу, и на постояльцев полился кипяток.

Сообщение в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило около 7:00. В здании обнаружили тела пятерых погибших. Трое постояльцев самостоятельно выбрались из хостела. С ожогами ног их отправили в больницу. Еще трое от госпитализации отказались.

В ГУ МЧС по Пермскому краю появилось видео с места ЧП. На ролике видно, как из подвала валит густой пар.

Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

На месте ЧП работают спасатели. Также туда выезжали Дмитрий Самойлов и Максим Решетников.

Читайте также:

В пермской гостинице, где людей обварило кипятком, работают спасатели (Подробнее...)

Количество погибших в пермской гостинице, где клиентов обварило кипятком, увеличилось до 5 человек (Подробнее...)

«Вода хлестала через порог гостиницы». Что говорят местные жители о ЧП в пермском хостеле (Подробнее...)

«Лужа была на соседней улице». В Перми ночью на клиентов гостиницы полился кипяток (подробнее....)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП В ПЕРМСКОЙ ГОСТИНИЦЕ: ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ЗАЖИВО СВАРИЛИСЬ В КИПЯТКЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в пермской гостинице: пять человек заживо сварились в кипятке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми рядом с гостиницей, где сварилось 5 человек, произошел еще один прорыв
Четверо спасателей получили ожоги при ЧП в хостеле Перми, где обварились кипятком 5 человек
Стало известно, какие ожоги получили пострадавшие при ЧП в хостеле Перми, где прорвало трубу отопления
Эксперт гостиничного бизнеса: "Хостелы нельзя размещать в подвалах, но можно зарегистироваться как ИП и открыть мини-отель"
В Перми при странных обстоятельствах пропала 12-летняя девочка
«Когда откачали воду, нашли пять тел». С родственниками погибших в пермском отеле работают специалисты
Среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок
На горнолыжной базе «Губаха» установят кресельный подъемник
В Перми во время ликвидации ЧП в пермской гостинице пострадали сотрудники службы спасения
«Проснулась от криков». Жильцы пермской многоэтажки, в подвале которой находится гостиница, рассказали о ЧП
Список пострадавших в хостеле "Карамелька", где людей сварили в кипятке
Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке
После трагедии в пермской гостинице свою проверку проведет прокуратура
Следователи возбудили уголовное дело после гибели пятерых человек в пермской гостинице
Скорая помощь: ожоги в пермской гостинице получили шесть человек
Количество погибших в пермской гостинице, где клиентов обварило кипятком, увеличилось до 5 человек
«Вода хлестала через порог гостиницы». Что говорят местные жители о ЧП в пермском хостеле
В пермской гостинице, где людей обварило кипятком, работают спасатели
«Лужа была на соседней улице». В Перми ночью на клиентов гостиницы полился кипяток
В Прикамье в массовой аварии пострадали три человека
Стало известно, что было в сумке для ноутбука, из-за которой спасатели примчались в сервисный центр Перми
Из Перми могут открыть рейс в Дюссельдорф
23-летний водитель, погибший в загоревшейся во время аварии иномарке в Прикамье, купил машину совсем недавно
Пьяный пермяк решил поплавать в Каме и обморозил ступни
МЧС: в Пермском крае ожидается снег, гололед и туман
Саночница из Пермского края взяла золото на Чемпионате Европы
Ночью в Перми с высоты третьего этажа упала женщина
"Вцепилась в лицо". В Перми на мужчину напала бездомная собака
В Перми на козырьке дома обнаружили выпавшего из окна мужчину