Скорая помощь: ожоги в пермской гостинице получили шесть человек
На городской станции «скорой помощи» сообщили о пострадавших в страшной коммунальной аварии. Напомним, 20 января в пермском хостеле "Карамель" прорвало трубы с горячей водой. Пять человек погибли, обварившись кипятком.
– Ожоги получили шесть человек, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе скорой помощи. – Трое из них были госпитализированы в больницы, остальные три человека отказались от госпитализации.
Сейчас дом, где произошло ЧП, огорожен. На месте работают следователи, спасатели, сотрудники Роспотребнадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU