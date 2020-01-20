2020-01-20T07:46:58+03:00
Происшествия

Скорая помощь: ожоги в пермской гостинице получили шесть человек

Трое отказались от госпитализации
Алена ОВЧИННИКОВА
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ЧП в пермской гостинице произошло в три часа ночи.ЧП в пермской гостинице произошло в три часа ночи.Фото: Елена КОНОВА
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На городской станции «скорой помощи» сообщили о пострадавших в страшной коммунальной аварии. Напомним, 20 января в пермском хостеле "Карамель" прорвало трубы с горячей водой. Пять человек погибли, обварившись кипятком.

– Ожоги получили шесть человек, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе скорой помощи. – Трое из них были госпитализированы в больницы, остальные три человека отказались от госпитализации.

Сейчас дом, где произошло ЧП, огорожен. На месте работают следователи, спасатели, сотрудники Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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