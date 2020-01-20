Скорая помощь: ожоги в пермской гостинице получили шесть человек

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:46:58+03:00

ЧП в пермской гостинице произошло в три часа ночи. Фото: Елена КОНОВА

Изменить размер текста: A A

На городской станции «скорой помощи» сообщили о пострадавших в страшной коммунальной аварии. Напомним, 20 января в пермском хостеле "Карамель" прорвало трубы с горячей водой. Пять человек погибли, обварившись кипятком.

– Ожоги получили шесть человек, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе скорой помощи. – Трое из них были госпитализированы в больницы, остальные три человека отказались от госпитализации.

Сейчас дом, где произошло ЧП, огорожен. На месте работают следователи, спасатели, сотрудники Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Погибло пять человек". В Пермской гостинице клиентов заживо сварили в кипятке

Среди них есть один ребенок (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU