В Прикамье в массовой аварии пострадали три человека
Водитель не справилась с управлением и столкнулась с двумя машинами
Фото с места аварии из группы "ЧП ДТП Пермь" "ВКонтакте"
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В Пермском крае в аварии пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по трассе Пермь-Березники двигался автомобиль Renault. Женщина-водитель, по предварительной информации, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями Volkswagen и Mitsubishi.
- В результате аварии пострадали три человека, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Обстоятельства ДТП выясняются. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU