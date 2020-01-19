2020-01-19T18:18:54+03:00
Происшествия

В Прикамье в массовой аварии пострадали три человека

Водитель не справилась с управлением и столкнулась с двумя машинами
Елена КОНОВА
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Фото с места аварии из группы "ЧП ДТП Пермь" "ВКонтакте"Фото с места аварии из группы "ЧП ДТП Пермь" "ВКонтакте"
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В Пермском крае в аварии пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по трассе Пермь-Березники двигался автомобиль Renault. Женщина-водитель, по предварительной информации, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями Volkswagen и Mitsubishi.

- В результате аварии пострадали три человека, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Обстоятельства ДТП выясняются. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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