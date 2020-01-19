Стало известно, что было в сумке для ноутбука, из-за которой спасатели примчались в сервисный центр Перми

19 Янв. 2020 2020-01-19T18:00:47+03:00

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В Перми спасателей вызвали из-за подозрительной сумки для ноутбука. Как рассказал источник в правоохранительных органах, это произошло в обед, 18 января. Бдительный сотрудник одного из сервисных центрах по улице Свиязева увидел, что на первом этаже лежит сумка для ноутбука. Он посчитал, что это достаточно подозрительно, поэтому позвонил в службу спасения. Молодой человек, наверно, подумал, что вряд ли кто-то мог забыть такую ценную вещь, как ноутбук.

- Но в сумке был обнаружен ноутбук, ничего больше, - добавил собеседник. - Помощь не понадобилась, спасатели уехали.

ИСТОЧНИК KP.RU