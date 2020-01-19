23-летний водитель, погибший в загоревшейся во время аварии иномарке в Прикамье, купил машину совсем недавно

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:06:50+03:00

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- Мы вместе ехали домой, каждый - с новой машиной, - говорит брат погибшего Никиты. - Я считаю, что в аварии виноват водитель КамАза, и ищу очевидцев.

Днем 18 января 23-летний житель Тагила Никита ехал за рулем новой Great Wall. На трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», он, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ. В результате аварии машины загорелись. Молодой водитель погиб на месте.

- Я ищу очевидцев, чтобы доказать, что брат не виноват, - сообщил его брат. - Если вдруг у вас есть какая-то информация, звоните по телефону 89222221429.

ИСТОЧНИК KP.RU