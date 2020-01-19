23-летний водитель, погибший в загоревшейся во время аварии иномарке в Прикамье, купил машину совсем недавно
- Мы вместе ехали домой, каждый - с новой машиной, - говорит брат погибшего Никиты. - Я считаю, что в аварии виноват водитель КамАза, и ищу очевидцев.
Днем 18 января 23-летний житель Тагила Никита ехал за рулем новой Great Wall. На трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», он, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ. В результате аварии машины загорелись. Молодой водитель погиб на месте.
- Я ищу очевидцев, чтобы доказать, что брат не виноват, - сообщил его брат. - Если вдруг у вас есть какая-то информация, звоните по телефону 89222221429.
ИСТОЧНИК KP.RU