2020-01-19T17:06:50+03:00
Происшествия

23-летний водитель, погибший в загоревшейся во время аварии иномарке в Прикамье, купил машину совсем недавно

Его родственник ищет очевидцев ДТП
Елена КОНОВА
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Фото с места аварии из Instagram @chp_59.Фото с места аварии из Instagram @chp_59.
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- Мы вместе ехали домой, каждый - с новой машиной, - говорит брат погибшего Никиты. - Я считаю, что в аварии виноват водитель КамАза, и ищу очевидцев.

Днем 18 января 23-летний житель Тагила Никита ехал за рулем новой Great Wall. На трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», он, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ. В результате аварии машины загорелись. Молодой водитель погиб на месте.

- Я ищу очевидцев, чтобы доказать, что брат не виноват, - сообщил его брат. - Если вдруг у вас есть какая-то информация, звоните по телефону 89222221429.

ИСТОЧНИК KP.RU

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