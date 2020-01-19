Пьяный пермяк решил поплавать в Каме и обморозил ступни

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:40:26+03:00

Также у него диагностировали переохлаждение

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В Перми спасли рыбака, который решил поплавать в Каме. Как рассказал источник в правоохранительных органах, днем 18 января сотрудники КамГЭС увидели, как рыбак выпрыгнул из лодки в реку. Позже он залез назад, но сотрудники решили вызывать полицию и медиков.

- Выяснилось, что мужчина пьян, - добавил собеседник. - Его увезли в больницу. У рыбака диагностировали переохлаждение и обморожение ступней.

ИСТОЧНИК KP.RU