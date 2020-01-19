Пьяный пермяк решил поплавать в Каме и обморозил ступни
Также у него диагностировали переохлаждение
Мужчину увезли в больницуФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Перми спасли рыбака, который решил поплавать в Каме. Как рассказал источник в правоохранительных органах, днем 18 января сотрудники КамГЭС увидели, как рыбак выпрыгнул из лодки в реку. Позже он залез назад, но сотрудники решили вызывать полицию и медиков.
- Выяснилось, что мужчина пьян, - добавил собеседник. - Его увезли в больницу. У рыбака диагностировали переохлаждение и обморожение ступней.
ИСТОЧНИК KP.RU