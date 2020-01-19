2020-01-19T16:40:26+03:00
Происшествия

Пьяный пермяк решил поплавать в Каме и обморозил ступни

Также у него диагностировали переохлаждение
Елена КОНОВА
Поделиться:
Мужчину увезли в больницуМужчину увезли в больницуФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми спасли рыбака, который решил поплавать в Каме. Как рассказал источник в правоохранительных органах, днем 18 января сотрудники КамГЭС увидели, как рыбак выпрыгнул из лодки в реку. Позже он залез назад, но сотрудники решили вызывать полицию и медиков.

- Выяснилось, что мужчина пьян, - добавил собеседник. - Его увезли в больницу. У рыбака диагностировали переохлаждение и обморожение ступней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24