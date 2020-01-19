МЧС: в Пермском крае ожидается снег, гололед и туман

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:29:43+03:00

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В МЧС рассказали о погоде на 19 и 20 января. 19 января в Пермском крае ожидается снег, в отдельных районах - туман, а на дорогах образуется гололедица.

- 20 января в отдельных районах Прикамья также возможен снег, гололед на дорогах, - сообщили в пресс-службе МЧС. - Мы призываем водителей к осторожности на трассах: не превышайте скорость и соблюдайте ПДД.

Также рыбакам настоятельно рекомендуется не выходить на лед. Он еще не прочный.

ИСТОЧНИК KP.RU