МЧС: в Пермском крае ожидается снег, гололед и туман
Водителей просят быть внимательнее на дорогах
20 января в регионе местами также возможен снегФото: Василий Вахрин
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В МЧС рассказали о погоде на 19 и 20 января. 19 января в Пермском крае ожидается снег, в отдельных районах - туман, а на дорогах образуется гололедица.
- 20 января в отдельных районах Прикамья также возможен снег, гололед на дорогах, - сообщили в пресс-службе МЧС. - Мы призываем водителей к осторожности на трассах: не превышайте скорость и соблюдайте ПДД.
Также рыбакам настоятельно рекомендуется не выходить на лед. Он еще не прочный.
ИСТОЧНИК KP.RU