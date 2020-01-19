"Он был голодный и испуганный". Пермячка обвинила авиакомпанию в том, что ее пса забыли посадить на борт

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:25:05+03:00

Он прилетел в Берлин только через 6 часов после прибытия хозяйки

Изменить размер текста: A A

- Собака - не вещь, - возмущается пермячка Анастасия. - Сотрудники авиакомпании спокойно сообщили, что мой пес для них - чемодан. И его, видимо, забыли.

Анастасия вместе со своим псом Марвелом часто летает из Берлина в Пермь в гости к родственникам и друзьям. 14 января 2020 года они возвращались обратно в Германию. Им предстояла пересадка в Москве.

- На стыковке мне сказали, что собака на борту и можно не переживать, - пишет в соцсетях Анастасия. - А по прилету в Берлин Марвела не оказалось в зоне багажа. Где собака, почему ее не посадили на рейс хозяина и в каком состоянии она находится? Никто ответить не смог.

Анастасия добавила, что в итоге Марвела отправили только следующим рейсом. Вместо того, чтобы в 16 часов дня вместе поехать домой, Анастасия ждала пса до 22 часов.

- Его посадили на последний рейс, а иначе Марвел прилетел бы только утром, - сообщила Анастасия. - Пес был в состоянии шока, обезвоженный и голодный. Он и так пережил все ужасы муниципального приюта Перми, откуда я забрала его в 2016 году. А до этого Марвела избивал первый хозяин. Мы с Марвелом, от лица всех людей, путешествующих с питомцами, требуем у авиакомпании перевести контейнеры с живыми и совершенно беззащитными существам в категорию пассажиров с особыми нуждами во внимании и безопасности.

Также Анастасия сообщила, что написала письмо представителям авиакомпании. Она собирается привлечь их к ответственности за случившееся с ней и Марвелом.

ИСТОЧНИК KP.RU