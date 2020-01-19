Саночница из Пермского края взяла золото на Чемпионате Европы

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:43:11+03:00

Татьяна Иванова родилась и тренировалась в Чусовом Фото: Сергей МЕРШИН

Это уже шестая победа Татьяны Ивановой

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Саночница из Чусового Татьяна Иванова стала шестикратной чемпионкой Европы.

В Лиллехаммере, в Норвегии проходит чемпионат Европы по санному спорту. 18 января Татьяна Иванова в шестой раз взяла "золото". Фотографией с награждения Татьяна поделилась в социальных сетях.

- Да ты самая невероятная, Таня! - пишут в комментариях пользователи сети. - Поздравляем вас!

ivanovaluge Невероятный день. Уже 6-кратная

Татьяна Иванова - уроженка Чусового.Она с ранних лет занималась спортом и тренировалась, готовясь к будущей карьере. Ее отец, Иван Иванов, тоже саночник и заслуженный тренер РСФСР.

ИСТОЧНИК KP.RU