Саночница из Пермского края взяла золото на Чемпионате Европы
Это уже шестая победа Татьяны Ивановой
Татьяна Иванова родилась и тренировалась в ЧусовомФото: Сергей МЕРШИН
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Саночница из Чусового Татьяна Иванова стала шестикратной чемпионкой Европы.
В Лиллехаммере, в Норвегии проходит чемпионат Европы по санному спорту. 18 января Татьяна Иванова в шестой раз взяла "золото". Фотографией с награждения Татьяна поделилась в социальных сетях.
- Да ты самая невероятная, Таня! - пишут в комментариях пользователи сети. - Поздравляем вас!
Невероятный день. Уже 6-кратная
Татьяна Иванова - уроженка Чусового.Она с ранних лет занималась спортом и тренировалась, готовясь к будущей карьере. Ее отец, Иван Иванов, тоже саночник и заслуженный тренер РСФСР.
ИСТОЧНИК KP.RU