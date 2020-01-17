2020-01-17T12:32:35+03:00
Общество

Мэр Перми призвал главу Мотовилихи принимать «жесткие меры» по уборке улиц

В особенности, активнее штрафовать подрядчика
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Дмитрий Самойлов отменил у глав района выходной, чтобы провести штаб по благоустройству Фото: Instagram @ samoilovpermДмитрий Самойлов отменил у глав района выходной, чтобы провести штаб по благоустройству Фото: Instagram @ samoilovperm
Изменить размер текста:

Дмитрий Самойлов разместил в своем Instagram-аккаунте фотографии улиц Мотовилихинского района. Снег и на тротуарах, и на проезжей части. Мэр отметил, что пермяки чаще всего жалуются именно на состояние дорог в этом районе.

- Висим, Запруд, Садовый, Грибоедовский, улицы Лебедева, Тургенева – Мотовилиха сегодня явный аутсайдер по расчистке снега на тротуарах и во дворах. Это подтверждают результаты проверок городской административно-технической инспекции и ваши обращения в мой директ: каждое второе сообщение касается этого района, - написал Дмитрий Самойлов.

Мэр отметил, что главе Мотовилихи «пора принимать жесткие меры и активнее штрафовать подрядчика». Также глава города подчеркнул, что из-за неблагоприятных погодных явлений дороги будут обрабатывать непопулярными средствами.

- Сегодня в ночь будет резкое похолодание до -12, с утра снова до нуля. В связи с такими погодными условиями районы пойдут на непопулярные меры: будут обрабатывать тротуары, остановки и места большого пешеходного трафика, комбинируя разные противогололедные материалы, в том числе и песок.

Дмитрий Самойлов отменил выходной у глав районов и сообщил о внеочередном штабе по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье 46-летний мужчина надругался над 8-летней девочкой в подъезде
«Зажало в машине». В лобовом столкновении в Прикамье пострадали два человека
Пермьстат: как за год изменились цены на продукты и бензин
Пермский филиал «УРАЛХИМа» в 2019 году направил в санатории более 60 работников
«От побоев пряталась у подруги». В Прикамье мужчина избивал жену из-за ревности
Мэр Перми призвал главу Мотовилихи принимать «жесткие меры» по уборке улиц
В Перми из-за потепления изменился график работы купелей
В Перми сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем
206 человек умерли в Перми за 2019 год от отравления алкоголем
Из-за аномально теплой погоды в Перми закрыли каток и горки на эспланаде
В Прикамье из-за оттепели закрыли две ледовые переправы
В Перми лихач на "Infiniti" полном ходу сбил женщину на «зебре»
В Перми глыба льда упала на пенсионерку
В Перми на территории долгостроя нашли обгоревший труп
«Его невозможно обмануть». В Прикамье начал работать робот-чиновник
Пермякам рассказали, из каких родников можно пить воду
Администрация Перми: Снег на голову женщине не падал
В Перми женщину придавило деревянными ящиками в результате ДТП
Администрация начала выкупать объекты в центре Перми, попавшие под изъятие
Видео: в центре Перми загорелась декоративная подсветка
В Прикамье работодателя привлекли к уголовной ответственности за увольнение беременной сотрудницы
В Прикамье в колонию пытались пронести зефир с наркотиками
В Перми следователи проверят обстоятельства нападения пациента на врачей скорой
Главным тренером пермского футбольного клуба «Звезда» стал Рустем Хузин
В Перми сугроб с крыши высотки упал на голову беременной женщине