Мэр Перми призвал главу Мотовилихи принимать «жесткие меры» по уборке улиц

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:32:35+03:00

Дмитрий Самойлов отменил у глав района выходной, чтобы провести штаб по благоустройству Фото: Instagram @ samoilovperm

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Дмитрий Самойлов разместил в своем Instagram-аккаунте фотографии улиц Мотовилихинского района. Снег и на тротуарах, и на проезжей части. Мэр отметил, что пермяки чаще всего жалуются именно на состояние дорог в этом районе.

- Висим, Запруд, Садовый, Грибоедовский, улицы Лебедева, Тургенева – Мотовилиха сегодня явный аутсайдер по расчистке снега на тротуарах и во дворах. Это подтверждают результаты проверок городской административно-технической инспекции и ваши обращения в мой директ: каждое второе сообщение касается этого района, - написал Дмитрий Самойлов.

Мэр отметил, что главе Мотовилихи «пора принимать жесткие меры и активнее штрафовать подрядчика». Также глава города подчеркнул, что из-за неблагоприятных погодных явлений дороги будут обрабатывать непопулярными средствами.

- Сегодня в ночь будет резкое похолодание до -12, с утра снова до нуля. В связи с такими погодными условиями районы пойдут на непопулярные меры: будут обрабатывать тротуары, остановки и места большого пешеходного трафика, комбинируя разные противогололедные материалы, в том числе и песок.

Дмитрий Самойлов отменил выходной у глав районов и сообщил о внеочередном штабе по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU