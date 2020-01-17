2020-01-17T12:05:08+03:00
Общество

В Перми из-за потепления изменился график работы купелей

Время купания будет сокращено
Лилия Абибулаева
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По прогнозам синоптиков, температура может подняться до +3 градусов.По прогнозам синоптиков, температура может подняться до +3 градусов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Впервые за 13 лет в Перми и в крае может быть побит температурный рекорд января. По прогнозам синоптиков, температура может подняться до +3 градусов.

В связи с теплой погодой для обеспечения безопасности граждан время купание будет сокращено.

В Мотовилихинском районе в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 купель будет работать до 18:00 19 января.

На Мотовилихинском пруду – до 06:00 19 января, днем купель здесь функционировать не будет.

В Свердловском районе окунуться в купель можно будет на улице Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря). Купель здесь начнет работу с 00:00 19 января и будет функционировать в течение недели.

В Дзержинском районе купель, организованная частным лицом на реке Мулянка (в районе дома №17 по улице 2-й Мулянской), будет работать с 23:00 18 января до 04:00 19 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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