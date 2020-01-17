206 человек умерли в Перми за 2019 год от отравления алкоголем

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:06:47+03:00

Всего отравившихся в прошлом году было 405

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подвело итоги отравлений спиртосодержащей продукцией в 2019 году. По данным ведомства, количество отравившихся снизилось за последние 5 лет в 2,2 раза. Так, в 2019 году алкоголем отравились 405 человек, в 2015 году - 867.

Умерших после употребления алкоголя также стало меньше. В 2019 зарегистрировано 206 случаев отравления со смертельным исходом.

В ведомстве отмечают, что в среднем среди мужчин отравившихся больше в 3-4 раза, чем среди женщин.

Также отмечается то, что больше всего отравившихся среди неработающих людей трудоспособного возраста. Чаще всего травятся этанолом - 90%, на втором месте метанол - 5,1%. 4,9% - остальные суррогаты.

ИСТОЧНИК KP.RU