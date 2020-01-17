Из-за аномально теплой погоды в Перми закрыли каток и горки на эспланаде

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:51:25+03:00

Работать будет только каток на стадионе «Гайва» Фото: архив "КП"

Находиться на них опасно

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В Перми и в крае в ближайшие дни ожидается аномальное потепление. Впервые за 13 лет температура в январе может подняться до +3 градусов.

Из-за оттепели на пермской эспланаде закрыли бесплатный каток и горки для сноутюбинга. Также приостановлена работа ряда бесплатных катков в городе.

- Техническое закрытие необходимо для безопасности горожан и сохранения ледовых объектов при температуре выше нуля градусов, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за оттепели в Перми закрываются открытые катки:

«Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26), каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).

Работать будет только каток на стадионе «Гайва»

ИСТОЧНИК KP.RU