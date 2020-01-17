2020-01-17T10:51:25+03:00
Общество

Из-за аномально теплой погоды в Перми закрыли каток и горки на эспланаде

Находиться на них опасно
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Работать будет только каток на стадионе «Гайва»Работать будет только каток на стадионе «Гайва»Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми и в крае в ближайшие дни ожидается аномальное потепление. Впервые за 13 лет температура в январе может подняться до +3 градусов.

Из-за оттепели на пермской эспланаде закрыли бесплатный каток и горки для сноутюбинга. Также приостановлена работа ряда бесплатных катков в городе.

- Техническое закрытие необходимо для безопасности горожан и сохранения ледовых объектов при температуре выше нуля градусов, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за оттепели в Перми закрываются открытые катки:

«Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26), каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).

Работать будет только каток на стадионе «Гайва»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми из-за потепления изменился график работы купелей
В Перми сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем
206 человек умерли в Перми за 2019 год от отравления алкоголем
Из-за аномально теплой погоды в Перми закрыли каток и горки на эспланаде
В Прикамье из-за оттепели закрыли две ледовые переправы
В Перми лихач на полном ходу сбил женщину на «зебре»
В Перми глыба льда упала на пенсионерку
В Перми на территории долгостроя нашли обгоревший труп
«Его невозможно обмануть». В Прикамье начал работать робот-чиновник
Пермякам рассказали, из каких родников можно пить воду
Администрация Перми: Снег на голову женщине не падал
В Перми женщину придавило деревянными ящиками в результате ДТП
Администрация начала выкупать объекты в центре Перми, попавшие под изъятие
Видео: в центре Перми загорелась декоративная подсветка
В Прикамье работодателя привлекли к уголовной ответственности за увольнение беременной сотрудницы
В Прикамье в колонию пытались пронести зефир с наркотиками
В Перми следователи проверят обстоятельства нападения пациента на врачей скорой
Главным тренером пермского футбольного клуба «Звезда» стал Рустем Хузин
В Перми сугроб с крыши высотки упал на голову беременной женщине