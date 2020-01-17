В Прикамье из-за оттепели закрыли две ледовые переправы

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:44:35+03:00

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В Пермском крае в ближайшие дни ожидается рекордное за последние 13 лет потепление. Температура воздуха может подняться до +3 градусов. В связи с этим в ГУ МЧС по Пермскому краю принял решение закрыть несколько ледовых переправ. Выходить и выезжать на лед сейчас опасно для жизни и здоровья.

Так, закрыты ледовые переправы:

- через реку Сылва вблизи села Насадка (село Насадка - деревня Мостовая) предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью до 3 тонн;

- через реку Сылва вблизи села Троица (село Троица - посёлок Ильича) предназначена для проезда автомобилей грузоподъёмностью до 3 тонн.

На территории Пермского края продолжают действовать 5 переправ грузоподъемностью более 5 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU