17 Янв. 2020 2020-01-17T11:50:23+03:00

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В Перми произошло страшное ДТП. Водитель иномарки на полной скорости сбил 43-летнюю женщина, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

В ГИБДД по Перми сообщили о том, что авария произошла 16 января в 22:30 на улице Уральской. Автомобиль «Инфинити» регистрационный номер М910ОТ/159, двигаясь в направлении улицы Братьев Вагановых, сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила серьезные травмы. Пермячку с сочетанной травмой и многочисленными переломами отправили в больницу.

gibdd_perm В Перми лихач на полном ходу сбил женщину на «зебре»

Личность водителя установлена. Просим всех, кому что-либо известно о местонахождении транспортного средства и водителя, сообщить информацию в ДЧ полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми по телефону 261-74-64 или 102. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU