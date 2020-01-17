2020-01-17T11:50:23+03:00
Происшествия

В Перми лихач на полном ходу сбил женщину на «зебре»

Полиция разыскивает виновного [Видео]
Лилия Абибулаева
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Пострадавшая получила серьезные травмы. Фото: Instagram @police_permПострадавшая получила серьезные травмы. Фото: Instagram @police_perm
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В Перми произошло страшное ДТП. Водитель иномарки на полной скорости сбил 43-летнюю женщина, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

В ГИБДД по Перми сообщили о том, что авария произошла 16 января в 22:30 на улице Уральской. Автомобиль «Инфинити» регистрационный номер М910ОТ/159, двигаясь в направлении улицы Братьев Вагановых, сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила серьезные травмы. Пермячку с сочетанной травмой и многочисленными переломами отправили в больницу.

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В Перми лихач на полном ходу сбил женщину на «зебре»
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Личность водителя установлена. Просим всех, кому что-либо известно о местонахождении транспортного средства и водителя, сообщить информацию в ДЧ полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми по телефону 261-74-64 или 102. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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