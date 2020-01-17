В Перми глыба льда упала на пенсионерку

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:21:38+03:00

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В Мотовилихинском районе произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что с крыши дома на улице Лядовская, 106 на 68-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшей вызвали бригаду «скорой помощи».

Медики осмотрели женщину и отправили ее с переломом костей голени в городскую клиническую больницу №4.

Напомним, ранее мы писали о том, что вчера днем в самом центре Перми, на улице Луначарского, 54, сошедшая с крыши глыба льда серьезно травмировала 34-летнего пермяка и повредила его автомобиль. Пострадавшего увезли в городскую клиническую больницу имени Тверье.

ИСТОЧНИК KP.RU