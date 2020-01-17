В Перми на территории долгостроя нашли обгоревший труп

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:05:23+03:00

Тело обнаружили после того, как потушили пожар

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В Перми после пожара обнаружили тело мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что рано утром 17 января на улице Декабристов произошел поджар. На территории долгостроя загорелась будка охранника. Площадь пожара составила около 4,5 кв.м.

После того, как пожар был потушен, было обнаружено тело человека. Предположительно, труп мужчины. Причина пожара устанавливается. Проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае на пожаре погибла 4-летняя малышка. Ее брата вытащил из огня сосед. Оба в больнице с ожогами

ИСТОЧНИК KP.RU