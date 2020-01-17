2020-01-17T09:05:23+03:00
Происшествия

В Перми на территории долгостроя нашли обгоревший труп

Тело обнаружили после того, как потушили пожар
Лилия Абибулаева
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Причина пожара устанавливаетсяПричина пожара устанавливаетсяФото: Василий Вахрин
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В Перми после пожара обнаружили тело мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что рано утром 17 января на улице Декабристов произошел поджар. На территории долгостроя загорелась будка охранника. Площадь пожара составила около 4,5 кв.м.

После того, как пожар был потушен, было обнаружено тело человека. Предположительно, труп мужчины. Причина пожара устанавливается. Проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае на пожаре погибла 4-летняя малышка. Ее брата вытащил из огня сосед. Оба в больнице с ожогами

ИСТОЧНИК KP.RU

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