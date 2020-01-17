«Его невозможно обмануть». В Прикамье начал работать робот-чиновник

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:50:54+03:00

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Теперь пропуски в здание администрации Губернатора выдает специальный робот - консьерж.

Робот компании «Promobot» работает точнее и быстрее человека. Он за считанные секунды проверит подлинность документа, достаточно лишь приложить паспорт. Также в его обязанности входит консультирование и запись на прием. Робот может объяснить, как пройти в нужный кабинет и даже связаться с приемной и уточнить, точно ли там ждут посетителя.

- Мы держим в фокусе человека, чтобы жителям было удобно получать информацию, направить обращение. Робот не заменит человека, он будет выполнять лишь некоторые функции. В крае уже есть опыт использования робота – он уже год работает в МФЦ. С помощью робота можно уточнить статус документов, проконсультироваться по услугам МФЦ, а также заполнить заявление и получить приоритетное обслуживание вне очереди, за счет чего существенно снизилась загрузка администраторов и операторов, - подчеркивает Александр Маслов, первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края.

Робот пермской компании уже давно и с успехом работает в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU