Пермякам рассказали, из каких родников можно пить воду

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:16:49+03:00

Анализ воды продолжится и в 2020 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Специалисты управления по экологии и природопользованию проверили родники, находящиеся на территории города. Исследование проводилось 2 декабря.

Согласно результатам анализа нормам СанПина соответствуют только 4 родника:

- деревня Субботина (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а)

- Ветлужская,77/ул. Марии Загуменных

- Шишкина — Кировоградская, 68

- Адмирала Нахимова — ул. Кировоградская, 38.

Пить воду из них безопасно для жизни и здоровья.

- В результате проведенных исследований в 2019 году установлено: наибольшее количество превышений в родниках было зафиксировано в осенний период, наименьшее – в весенний, - отметили в ведомстве.

Анализ воды продолжится и в 2020 году

ИСТОЧНИК KP.RU