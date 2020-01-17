2020-01-17T08:16:49+03:00
Общество

Пермякам рассказали, из каких родников можно пить воду

Специалисты проверили 10 ключей на территории города
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Анализ воды продолжится и в 2020 годуАнализ воды продолжится и в 2020 годуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Специалисты управления по экологии и природопользованию проверили родники, находящиеся на территории города. Исследование проводилось 2 декабря.

Согласно результатам анализа нормам СанПина соответствуют только 4 родника:

- деревня Субботина (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а)

- Ветлужская,77/ул. Марии Загуменных

- Шишкина — Кировоградская, 68

- Адмирала Нахимова — ул. Кировоградская, 38.

Пить воду из них безопасно для жизни и здоровья.

- В результате проведенных исследований в 2019 году установлено: наибольшее количество превышений в родниках было зафиксировано в осенний период, наименьшее – в весенний, - отметили в ведомстве.

Анализ воды продолжится и в 2020 году

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми глыба льда упала на пенсионерку
В Перми глыба льда упала на пенсионерку
В Перми на территории долгостроя нашли обгоревший труп
«Его невозможно обмануть». В Прикамье начал работать робот-чиновник
Пермякам рассказали, из каких родников можно пить воду
Администрация Перми: Снег на голову женщине не падал
В Перми женщину придавило деревянными ящиками в результате ДТП
Администрация начала выкупать объекты в центре Перми, попавшие под изъятие
Видео: в центре Перми загорелась декоративная подсветка
В Прикамье работодателя привлекли к уголовной ответственности за увольнение беременной сотрудницы
В Прикамье в колонию пытались пронести зефир с наркотиками
В Перми следователи проверят обстоятельства нападения пациента на врачей скорой
Главным тренером пермского футбольного клуба «Звезда» стал Рустем Хузин
В Перми сугроб с крыши высотки упал на голову беременной женщине