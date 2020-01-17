Пермякам рассказали, из каких родников можно пить воду
Специалисты управления по экологии и природопользованию проверили родники, находящиеся на территории города. Исследование проводилось 2 декабря.
Согласно результатам анализа нормам СанПина соответствуют только 4 родника:
- деревня Субботина (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а)
- Ветлужская,77/ул. Марии Загуменных
- Шишкина — Кировоградская, 68
- Адмирала Нахимова — ул. Кировоградская, 38.
Пить воду из них безопасно для жизни и здоровья.
- В результате проведенных исследований в 2019 году установлено: наибольшее количество превышений в родниках было зафиксировано в осенний период, наименьшее – в весенний, - отметили в ведомстве.
Анализ воды продолжится и в 2020 году
ИСТОЧНИК KP.RU