2020-01-17T07:51:33+03:00
Происшествия

В Перми женщину придавило деревянными ящиками в результате ДТП

Пенсионерка получила травму ноги
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водитель автомобиля был пьян. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюВодитель автомобиля был пьян. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал женщина - пешеход. Авария произошла 16 января в 20:45.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по двору на улице Пушкина, въехал в деревянные ящики. Они упали на женщину-пешехода. Пенсионерка получила ушиб ноги. Ее осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение.

Оказалось, что водитель был пьян. В отношении него составлен протокол. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми глыба льда упала на пенсионерку
В Перми глыба льда упала на пенсионерку
В Перми на территории долгостроя нашли обгоревший труп
«Его невозможно обмануть». В Прикамье начал работать робот-чиновник
Пермякам рассказали, из каких родников можно пить воду
Администрация Перми: Снег на голову женщине не падал
В Перми женщину придавило деревянными ящиками в результате ДТП
Администрация начала выкупать объекты в центре Перми, попавшие под изъятие
Видео: в центре Перми загорелась декоративная подсветка
В Прикамье работодателя привлекли к уголовной ответственности за увольнение беременной сотрудницы
В Прикамье в колонию пытались пронести зефир с наркотиками
В Перми следователи проверят обстоятельства нападения пациента на врачей скорой
Главным тренером пермского футбольного клуба «Звезда» стал Рустем Хузин
В Перми сугроб с крыши высотки упал на голову беременной женщине