В Перми женщину придавило деревянными ящиками в результате ДТП
Пенсионерка получила травму ноги
Водитель автомобиля был пьян. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Ленинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал женщина - пешеход. Авария произошла 16 января в 20:45.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по двору на улице Пушкина, въехал в деревянные ящики. Они упали на женщину-пешехода. Пенсионерка получила ушиб ноги. Ее осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение.
Оказалось, что водитель был пьян. В отношении него составлен протокол. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU