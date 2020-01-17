В Перми женщину придавило деревянными ящиками в результате ДТП

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:51:33+03:00

Водитель автомобиля был пьян. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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В Ленинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал женщина - пешеход. Авария произошла 16 января в 20:45.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по двору на улице Пушкина, въехал в деревянные ящики. Они упали на женщину-пешехода. Пенсионерка получила ушиб ноги. Ее осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение.

Оказалось, что водитель был пьян. В отношении него составлен протокол. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU