Администрация начала выкупать объекты в центре Перми, попавшие под изъятие

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:44:30+03:00

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Мэрия уже заключила первые контракты об изъятии земельных участков в центре Перми, на месте которых планируют построить дорогу.

Издание «Business Class» сообщает о том, что владельцы объектов, которые заключили контракты с администрацией, уже начали получать деньги. Среди первых собственники зданий на улице Николая Островского, 93 и на улице Петропавловской, 77.

Еще четырем собственникам выплаты придут чуть позже. Девять собственников объектов, попавших под изъятие для реконструкции дороги, не предоставили документы.

ИСТОЧНИК KP.RU