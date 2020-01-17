В Прикамье работодателя привлекли к уголовной ответственности за увольнение беременной сотрудницы
Потом наказание заменили на штраф
Сотрудницу восстановили в должности и выплатили ей компенсациюФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае в суд обратилась бывшая сотрудница одного из предприятий Сивинского района. Женщину уволили, потому что она была в положении, кроме того, у нее было еще двое детей.
Верещагинский районный суд рассмотрел иск. То, что женщина была уволена по инициативе работодателя, подтвердилось. В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело.
Однако уголовное наказание заменили административным штрафом в размере 40 тысяч рублей. Сотрудницу восстановили в должности и выплатили ей компенсацию.
ИСТОЧНИК KP.RU