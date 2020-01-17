В Прикамье в колонию пытались пронести зефир с наркотиками

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:25:41+03:00

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В Пермском крае в женской исправительной колонии №32 пытались передать заключенной сладости с запрещенными веществами.

В пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю, при досмотре продуктов питания сотрудники колонии обнаружили в зефире, который предназначался одной из осужденных, белые таблетки. Их изъяли из сладостей и отправили на экспертизу. В отношении женщины, которая принесла зефир составлены материалы об административном правонарушении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае девушка пыталась «в себе» пронести наркотики в колонию. Девушка пришла на свидание с возлюбленным, но очень сильно нервничала. Сотрудники колонии обратили внимание на поведение девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU