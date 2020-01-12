«Пытался себя поджечь». В Перми из-за полуголого мужчины эвакуировали кафе

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:35:23+03:00

Во время ЧП никто не пострадал. Фото: архив "КП"

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Вечером в субботу, 11 января, посетителям кафе «Chiсken» на Комсомольском проспекте пришлось прервать свой ужин из-за странного мужчины.

- Видел в окне голого до трусов мужчину около 40 лет, весь в татуировках и крови, - пишут в социальных сетях очевидцы. – Также было разбито окно в одном из залов.

Администрация кафе экстренно эвакуировала посетителей и сотрудников заведения. По сообщению очевидцев, мужчина пытался поджечь себя в туалете, а потом хотел устроить пожар в кафе.

На место выехали сотрудники полиции. Пермяка задержали и увезли в больницу.

По факту ЧП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU