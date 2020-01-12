2020-01-12T08:35:23+03:00
Происшествия

«Пытался себя поджечь». В Перми из-за полуголого мужчины эвакуировали кафе

Сотрудники полиции его задержали
Лилия Абибулаева
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Во время ЧП никто не пострадал.Во время ЧП никто не пострадал.Фото: архив "КП"
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Вечером в субботу, 11 января, посетителям кафе «Chiсken» на Комсомольском проспекте пришлось прервать свой ужин из-за странного мужчины.

- Видел в окне голого до трусов мужчину около 40 лет, весь в татуировках и крови, - пишут в социальных сетях очевидцы. – Также было разбито окно в одном из залов.

Администрация кафе экстренно эвакуировала посетителей и сотрудников заведения. По сообщению очевидцев, мужчина пытался поджечь себя в туалете, а потом хотел устроить пожар в кафе.

На место выехали сотрудники полиции. Пермяка задержали и увезли в больницу.

По факту ЧП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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