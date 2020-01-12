«Пытался себя поджечь». В Перми из-за полуголого мужчины эвакуировали кафе
Вечером в субботу, 11 января, посетителям кафе «Chiсken» на Комсомольском проспекте пришлось прервать свой ужин из-за странного мужчины.
- Видел в окне голого до трусов мужчину около 40 лет, весь в татуировках и крови, - пишут в социальных сетях очевидцы. – Также было разбито окно в одном из залов.
Администрация кафе экстренно эвакуировала посетителей и сотрудников заведения. По сообщению очевидцев, мужчина пытался поджечь себя в туалете, а потом хотел устроить пожар в кафе.
На место выехали сотрудники полиции. Пермяка задержали и увезли в больницу.
По факту ЧП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU