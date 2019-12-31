В Пермском крае запретят продавать снюсы несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-31T14:44:15+03:00

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31 января стало известно, что губернатор Пермского края внес в краевое Законодательное собрание законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей». Законопроект, напомним, был разработан Министерством территориальной безопасности после того, как многие пермские СМИ озвучили эту проблему.

Жаловались на снюсы и жители Пермского края, чьим детям-школьникам продавали или раздавали снюсы под видом «жевательного табака» прямо во дворах школ.

- Теперь законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним должен получить одобрение депутатов, - сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности. - Они будут рассматривать внесенный законопроект на январском заседании в двух чтениях.

Через 10 дней после его официального опубликования, закон вступит в силу. Торговцев, которые нарушают его, предлагается штрафовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU