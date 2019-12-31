2019-12-31T14:03:48+03:00
Происшествия

После концерта Макса Коржа в Перми прокуратура нашла в пожароопасном УДС «Молот» 80 нарушений

И направила иск в суд
Алена ОВЧИННИКОВА
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Скриншот с видео из группы @maxkorzhfanpageСкриншот с видео из группы @maxkorzhfanpage
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После скандального концерта Макса Коржа в Перми прокуратура и МЧС решили проверить УДС «Молот», в котором фанаты прямо на концерте зажгли на танцполе десятки фаеров. Напомним, поклонники певца образовали огненный круг, держа в руках фаеры. Вокруг них столпились другие зрители и снимали происходящее на телефон. Сам Макс Корж в это время продолжал петь.

- Прокуратура Мотовилихинского района и специалист ГУ МЧС проверили соблюдение законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации спортивного объекта с массовым пребыванием людей - УДС «Молот», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. – В ходе проверки выявлено более 80 нарушений требований пожарной безопасности.

А именно: вспомогательные помещения не были отделены от зальных с трибунами и ареной противопожарными стенами 1-го типа. В коридорах без естественного освещения не была предусмотрена система дымоудаления. Также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включалась автоматически от командного сигнала и множество других.

Прокуратура направила в суд иск с требованием устранить нарушения требований пожарной безопасности в срок до 01 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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