2019-12-31T12:37:23+03:00
Общество

Сотни голодных уток выпрашивают еду у пермяков, гуляющих по «Райском саду»

Зрелище сняли на камеру очевидцы
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: паблик "Подслушано Пермь".Фото: паблик "Подслушано Пермь".
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В Перми сотни голодных уток плавают в «Райском саду» возле площади Восстания и выпрашивают еду у пермяков. Утки не только плавают в воде, но и выходят на берег. Масштаб бедствия сняла на камеру сотового телефона одна пермячка и опубликовала увиденное в паблике «Подслушано Пермь».

- Ой, как много уточек, - комментирует она. – У нас манник есть. Давайте их накормим.

Женщина рассказывает, что скормила птицам три булки хлеба, а они как будто и не кушали. И стала призывать пермяков приехать и накормить уток.

«Их каждую зиму там очень много», «Уток ни в коем случае нельзя кормить хлебом, это опасно», «Самой опасной пищей для водоплавающих является черный хлеб, так как он может вызвать тяжелые процессы брожения в желудочно-кишечном тракте. В качестве корма лучше использовать различные зерновые, но не твердые, а слегка отваренные», - комментируют пост пермяки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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