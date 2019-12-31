2019-12-31T10:56:25+03:00
Происшествия

«Бордовая с черно-белыми полосками». Пермяков напугала змея, ползающая по подъезду в микрорайоне Парковый

Выяснилось, что опасная ползучая живность сбежала от хозяина и отправилась в путешествие
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Немало неприятных минут пришлось пережить накануне Нового года жильцам высотки в микрорайоне Парковый в Перми. Дело в том, что один из живущих в доме на улице Строителей мужчин вышел из квартиры и увидел в подъезде ползущую змею. Она была бордовой с черно-белыми полосками. Предположительно, это мог быть коралловый аспид, укус которого нередко бывает смертельным.

- Мужчина позвонил спасателям, - рассказали «КП»-Пермь» в городской службе спасения. – Вызов был принят в 18.56 из дома по улице Строителей 16 А. Еще до прибытия бригады спасателей на место, мужчина вновь позвонил на пульт дежурного и сообщил, что хозяин змеи нашелся и помощь спасателей не требуется.

Напомним, за последние полгода в Перми произошло несколько резонансных ЧП со змеями. В августе в квартиру многодетной семьи через унитаз заполз питон. В сентябре в пятиэтажке на улице Гашкова поселилась змея, а в октябре еще одну змею нашли в доме в микрорайоне Садовый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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