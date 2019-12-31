2019-12-31T08:49:58+03:00
Происшествия

«Два миллиона за две минуты». В Прикамье двое неизвестных с пистолетом и молотком ограбили ювелирный магазин

Мужчинам удалось унести золота на два с половиной миллиона рублей
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Полиция задержала подозреваемых по "горячим следам".Полиция задержала подозреваемых по "горячим следам".Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Накануне Нового года в Кизеле произошло вооруженное нападение на ювелирный магазин. ЧП произошло вечером, перед закрытием.

- В магазин зашли двое неизвестных в трикотажных шапках с прорезями для глаз, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - В руках одного из них был предмет, похожий на пистолет. Мужчины приказали девушкам-продавцам отойти от кассового аппарата и сесть на пол. После этого один из них вынул из-за пазухи молоток и начал разбивать стекла витрин.

Второй забирал и складывал в большую хозяйственную сумку лотки с ювелирными украшениями. Налетчики брали в основном изделия массивных размеров и большего веса: лотки с толстыми цепями, браслетами, кольцами, некоторые из них с бриллиантами. Добычей нападавших стали два килограмма золота общей стоимостью 2 миллиона 600 тысяч рублей.

По «горячим следам» налетчиков удалось быстро установить и задержать. Ими оказались ранее судимые 18-летний и 42-летний местные жители. В ходе обыска у злоумышленников изъят газовый пистолет, а также похищенное имущество.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Перми будет бесплатным
«Бордовая с черно-белыми полосками». Пермяков напугала змея, ползающая по подъезду в микрорайоне Парковый
В Пермском крае после трансплантации почки девочка осталась без лекарств
«Два миллиона за две минуты». В Прикамье двое неизвестных с пистолетом и молотком ограбили ювелирный магазин
В Перми вызволяли рыбака, вмерзшего на лодке в лед
Названы самые частые причины обращений в праздники за «скорой помощью»
В Пермском крае на пожаре погиб человек
В Перми на гайвинском мосте образовалась трещина
Андрей Малахов поделился в Instagram фото из Перми
В Прикамье волки нападают на бездомных псов на окраине города
В Прикамье мужчина избил друга до смерти и отвез тело в лес
Безопасность путепровода на улице Карпинского проверит краевая прокуратура
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются снегопады, метель и сильный ветер
В Перми на маршрут выпустили новый трамвай «Лев»