«Два миллиона за две минуты». В Прикамье двое неизвестных с пистолетом и молотком ограбили ювелирный магазин

СЕГОДНЯ 08:49 2019-12-31T08:49:58+03:00

Мужчинам удалось унести золота на два с половиной миллиона рублей

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Накануне Нового года в Кизеле произошло вооруженное нападение на ювелирный магазин. ЧП произошло вечером, перед закрытием.

- В магазин зашли двое неизвестных в трикотажных шапках с прорезями для глаз, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - В руках одного из них был предмет, похожий на пистолет. Мужчины приказали девушкам-продавцам отойти от кассового аппарата и сесть на пол. После этого один из них вынул из-за пазухи молоток и начал разбивать стекла витрин.

Второй забирал и складывал в большую хозяйственную сумку лотки с ювелирными украшениями. Налетчики брали в основном изделия массивных размеров и большего веса: лотки с толстыми цепями, браслетами, кольцами, некоторые из них с бриллиантами. Добычей нападавших стали два килограмма золота общей стоимостью 2 миллиона 600 тысяч рублей.

По «горячим следам» налетчиков удалось быстро установить и задержать. Ими оказались ранее судимые 18-летний и 42-летний местные жители. В ходе обыска у злоумышленников изъят газовый пистолет, а также похищенное имущество.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU