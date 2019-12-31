В Перми вызволяли рыбака, вмерзшего на лодке в лед
30 декабря спасателям пермской краевой службы спасения пришлось оказывать помощь попавшему в беду пермяку.
- Мужчина решил порыбачить в акватории Камы в Орджоникидзевском районе Перми, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Он спустил лодку на воду и начал ловить рыбу.
Температура на улице в это день опускалась до – 25 градусов, и мужчина не заметил, как его лодка примерзла к льдине. Выбраться самостоятельно из ледяного плена и добраться до берега мужчина не смог, поэтому вызвал по телефону спасателей.
Прибывшая на место бригада спасателей вызволила мужчину из ледяного плена.
ИСТОЧНИК KP.RU