2019-12-31T08:24:18+03:00
Происшествия

В Перми вызволяли рыбака, вмерзшего на лодке в лед

ЧП произошло в Орджоникидзевском районе при 25-градусном морозе
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
ЧП с вмерзшей в лед лодкой произошло в 25-градусный мороз.ЧП с вмерзшей в лед лодкой произошло в 25-градусный мороз.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
Изменить размер текста:

30 декабря спасателям пермской краевой службы спасения пришлось оказывать помощь попавшему в беду пермяку.

- Мужчина решил порыбачить в акватории Камы в Орджоникидзевском районе Перми, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Он спустил лодку на воду и начал ловить рыбу.

Температура на улице в это день опускалась до – 25 градусов, и мужчина не заметил, как его лодка примерзла к льдине. Выбраться самостоятельно из ледяного плена и добраться до берега мужчина не смог, поэтому вызвал по телефону спасателей.

Прибывшая на место бригада спасателей вызволила мужчину из ледяного плена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Перми будет бесплатным
«Бордовая с черно-белыми полосками». Пермяков напугала змея, ползающая по подъезду в микрорайоне Парковый
В Пермском крае после трансплантации почки девочка осталась без лекарств
«Два миллиона за две минуты». В Прикамье двое неизвестных с пистолетом и молотком ограбили ювелирный магазин
В Перми вызволяли рыбака, вмерзшего на лодке в лед
Названы самые частые причины обращений в праздники за «скорой помощью»
В Пермском крае на пожаре погиб человек
В Перми на гайвинском мосте образовалась трещина
Андрей Малахов поделился в Instagram фото из Перми
В Прикамье волки нападают на бездомных псов на окраине города
В Прикамье мужчина избил друга до смерти и отвез тело в лес
Безопасность путепровода на улице Карпинского проверит краевая прокуратура
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются снегопады, метель и сильный ветер
В Перми на маршрут выпустили новый трамвай «Лев»