В Перми вызволяли рыбака, вмерзшего на лодке в лед

СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-31T08:24:18+03:00

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30 декабря спасателям пермской краевой службы спасения пришлось оказывать помощь попавшему в беду пермяку.

- Мужчина решил порыбачить в акватории Камы в Орджоникидзевском районе Перми, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Он спустил лодку на воду и начал ловить рыбу.

Температура на улице в это день опускалась до – 25 градусов, и мужчина не заметил, как его лодка примерзла к льдине. Выбраться самостоятельно из ледяного плена и добраться до берега мужчина не смог, поэтому вызвал по телефону спасателей.

Прибывшая на место бригада спасателей вызволила мужчину из ледяного плена.

ИСТОЧНИК KP.RU