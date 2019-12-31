Названы самые частые причины обращений в праздники за «скорой помощью»

СЕГОДНЯ 07:48 2019-12-31T07:50:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока пермяки отдыхают и празднуют Новый год, в режиме повышенной готовности трудятся пермские медики. Самые частые причины обращений в новогодние праздники за скорой медицинской помощью озвучила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

- Помимо гипертонических болезней и травм, основной причиной обращений является отравление как у взрослых, так и у детей. Также причинами несчастных случаев в праздники чаще всего становятся обморожения, ожоги и бытовые травмы, - уточнила министр.

В новогодние праздники стационары и больницы будут работать без изменений – они принимают пациентов и оперируют в круглосуточном режиме. Для оказания стационарной помощи задействованы более трех тысяч медицинских работников. Травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация, экстренная стоматологическая помощь также будут доступны на протяжении всех праздников.

Обслуживать вызовы ежедневно будет 241 бригада скорой медпомощи, 10 специалистов санавиации и 17 – центра медицины катастроф. Служба медицины катастроф Пермского края переведена в режим повышенной готовности с 08.00 часов 28 декабря 2019 года до 08.00 часов 9 января 2020 года. Стационары, травмпункты, скорая помощь и санитарная авиация в Новогодние праздники будут работать круглосуточно.

График работы поликлиник: в праздничные дни будет доступна служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках, режим работы: 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января. А 3 и 6 января прием будут вести дежурно-участковые врачи терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи с 08.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU