В Пермском крае на пожаре погиб человек
В ночь на 30 декабря в Пермском крае произошел пожар, в результате которого погиб человек.
- Трагедия произошла в селе Троица Пермского района, - сообщают в соцсетях очевидцы. – Полностью сгорел дом на улице Советской. Погиб человек, без крова осталась семья местной жительницы. Муж у нее сейчас в больнице с ожогами. Погорельцам срочно нужна помощь с теплыми вещами.
Сбор вещей для погорельцев ведется по адресу улица Совхозная, 9. Пострадавшим необходимо постельное белье, одежда женская разм. 44-46, мужская одежда 46-48, обувь женская разм 36-37, обувь мужская разм 40-42.
А также необходима посуда, бытовая техника, электроприборы - словом, все, что требуется человеку, которому надо выживать после такой беды и заново строить свой быт. Контактные телефоны для тех, кто может оказать помощь, здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU