В Пермском крае на пожаре погиб человек

СЕГОДНЯ 07:31 2019-12-31T07:31:19+03:00

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В ночь на 30 декабря в Пермском крае произошел пожар, в результате которого погиб человек.

- Трагедия произошла в селе Троица Пермского района, - сообщают в соцсетях очевидцы. – Полностью сгорел дом на улице Советской. Погиб человек, без крова осталась семья местной жительницы. Муж у нее сейчас в больнице с ожогами. Погорельцам срочно нужна помощь с теплыми вещами.

Сбор вещей для погорельцев ведется по адресу улица Совхозная, 9. Пострадавшим необходимо постельное белье, одежда женская разм. 44-46, мужская одежда 46-48, обувь женская разм 36-37, обувь мужская разм 40-42.

А также необходима посуда, бытовая техника, электроприборы - словом, все, что требуется человеку, которому надо выживать после такой беды и заново строить свой быт. Контактные телефоны для тех, кто может оказать помощь, здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU